Сколько рельсов хочет купить Укрзализныця

В 2020 году АО “Укрзализныця” (УЗ) существенно увеличит закупку рельсов. Об этом сообщает GMK.center со ссылкой на информацию компании.



В 2020 году «Укрзалізниця» намерена приобрести 70,2 тыс. тонн рельсов типа Р65 для широкой колеи. Это вдвое больше, чем в плане на 2019 год (33,2 тыс. тонн). В компании напомнили, что 2018 году закуплено 40,5 тыс. тонн рельсов.

Рельсы, приобретенные УЗ в 2019 году, пошли на прокладку 15,5 км новых, реконструкцию 256,1 км уже действующих линий и капитальный ремонт 140,9 км железной дороги – всего 412,5 км.

В 2020 году «Укрзализниця» планирует обновить 507,1 км путей: 324,3 км реконструирует и на 182,8 км линий сделает капитальный ремонт.

Единственный в Украине производителем рельсов для магистральных путей – меткомбинат «Азовсталь» (Мариуполь), который входит в группу «Метинвест». В структуре производства предприятия рельсы составляют лишь 1,8%.

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