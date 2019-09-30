Предложение проката Днепровского МЗ сократится

С 5 октября 2019 года для проведения ремонтов на Днепровском МЗ Александра Ярославского остановят ряд основных цехов.

«На Днепровском МЗ запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду», — цитируется в сообщении компании Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

В компании не уточняют каких именно переделов коснется остановка и как долго она продлится.

В сообщении говорится, что реализации проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа. Период времени для ее проведения выбран, в том числе с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода.

В компании напоминают, что инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника «Суха Балка» в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн. в течении ближайших 5 лет.

ЧАО «Днепровский металлургический завод» (Днепр) группы DCH Александра Ярославского — одно из крупнейших металлургических предприятий в Украине. Специализируется на производстве длинномерного проката.

Напомним, что 1 марта 2018 года группа EVRAZ Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова продала Днепровский МЗ группе DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

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