На арматуру из Беларуси и Молдовы пока не вводят пошлины

Импорт в Украину арматуры из Беларуси и Молдовы (фактически с Молдавского МЗ, расположенного в Приднестровье) пока не будут облагать антидемпинговой пошлиной.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила продлить до 18 месяцев антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину прутков из углеродистой и других легированных сталей из Беларуси и Молдовы. Об этом говорится в уведомлении, которое опубликовано в газете “Урядовий кур’єр” 1 октября 2019 года.

В уведомлении указано, что это решение МКМТ вступает в силу со дня публикации. Ранее комиссия продлевала до 15 месяцев срок этого антидемпингового расследования, которое было возбуждено 2 июля 2018 года.

Напомним, что крупнейшим производителем арматуры в Украине является АрселорМиттал Кривой Рог. Также арматуру производит Днепровский МК (Каменское).

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