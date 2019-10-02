Сколько труб произвели в Украине за 8 мес. 2019 года

В январе-августе 2019 года основные трубные предприятия Украины по оперативным данным произвели 738,5 тыс. тонн трубной продукции (+0,6% год к году). Об этом сообщил fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина”. По данным Государственной службы статистики (Укрстат) выпуск труб за 8 мес. текущего года составил 751,2 тыс. тонн.

По данным “Интерфакс-Украина” основными предприятиями отрасли в августе выпущено 75,8 тыс. тонн этой продукции. А по данным Укрстата – 86,1 тыс. тонн.

По данным объединения “Укртрубопром” предприятия объединения за январь-август 2019 года сократили производство труб на 1,2% – до 539,2 тыс. тонн, в том числе в августе выпущено 53,7 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 13,7% – до 170,6 тыс. тонн (в августе – 17,2 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 4,8% – до 76,9 тыс. тонн (11,2 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 4,7% – до 259,9 тыс. тонн (22,7 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 32,2% – до 15,6 тыс. тонн (в августе – 0,9 тыс. тонн), “Сентравис” – на 12,4%, до 14,5 тыс. тонн нержавеющих труб (1,5 тыс. тонн). Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 15% – до 1,7 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящий в объединение “Укртрубопром” ММК им.Ильича за восемь месяцев нарастил выпуск труб на 31,9% – до 101,8 тыс. тонн (в августе – 9,9 тыс. тонн). “Коминмет” (Днепр, тоже не входит в “Укртрубопром”) снизил на 11,8% – до 97,5 тыс. тонн (12,2 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1102,6 тыс. тонн.

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