Попаснянский ВРЗ произвел полувагоны для литовской компании

Попаснянский ВРЗ (Луганская обл.) произвел и поставил 200 грузовых полувагонов для украинской “дочки” BGS Rail (Литва). Вагоны закуплены в рамках сотрудничества BGS Rail с авиахолдингом AviaAM Leasing, сообщает ЦТС со ссылкой на информацию Baltic Ground Services.

Все вагоны были переданы в аренду одному из крупнейших вагонных операторов Украины – компании “Металлургтранс”.

На данный момент BGS Rail оперирует 1000 вагонов (включая 200 новых) – собственных и арендованных. Все эти вагоны были произведены после 2008 года.

Покупка партии новых вагонов стала возможна благодаря сотрудничеству с AviaAM Leasing и ее китайской дочерней компанией AviaAM Financial Leasing China, которая инвестировала в приобретение этих 200 вагонов и сдала их в аренду BGS Rail.

“Это начало нашего сотрудничества, так как мы планируем расширить наш парк до 12 000 вагонов к 2025 году, увеличив собственный парк до 2000 вагонов и арендуя еще 10000 у наших партнеров – компании AviaAM Financial Leasing China”, – сказал Дариус Закараускас, гендиректор BGS Rail.

На уточняющие вопросы ЦТС в Baltic Ground Services ответили, что все 200 новых вагонов уже получены и были поставлены четырьмя партиями в течение двух недель. Произведены они были на Попаснянском вагоноремонтном заводе.

К концу 2020 года BGS Rail планирует дополнительно получить 1000-2000 новых вагонов. “Кроме того, к этому времени мы представим соответствующие услуги (техническое обслуживание и ремонт вагонов)”, – пояснили в Baltic Ground Services.

BGS Rail – украинская дочерняя компания литовской Baltic Ground Services (BGS) – международного поставщика наземного обслуживания, заправки самолетов, логистических услуг ADR, которая входит в состав Avia Solutions Group.

AviaAM Leasing – глобальный авиационный холдинг, занимающийся приобретением, лизингом и продажей коммерческих самолетов.

“Металлургтранс” предоставляет услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом, управлению вагонным парком клиента, экспедиции грузов, ремонту вагонов, а также по поиску вагонов по территории Украины и стран СНГ. По данным на конец 2018 года, компания оперировала парком из 6,83 тыс. вагонов, 1,62 тыс. из которых принадлежали непосредственно “Металлургтрансу”.

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