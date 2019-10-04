Как за год изменилась цена арматуры и х/к листа

За 9 мес. 2019 года стоимость квадратной заготовки и арматуры при экспорте из Украины снизилась сильнее, чем цена холоднокатаных стальных рулонов. Об этом говорится в статье НВ Бизнес.

Большая часть металлопродукции, производимой в Украине, – экспортируется. Поэтому экспортные котировки оказывают влияние и на внутренний рынок.

В ноябре 2018 года и январе 2019-го цена квадратной заготовки при экспорте через в портах Черного моря составляла около $450 за 1 тонну. То по состоянию на 1 октября 2019 года она подешевела до $353 за 1 тонну. Падение — 21,5% год к году.

По данным Readmetral.com арматура в начале 2019 года стоила $455 за тонну, в начале октября ее стоимость сократилась до $405. Падение цены составило 11%.

Плоский прокат подешевел менее заметно. С начала года цена холоднокатаного рулона уменьшилась с $445 до $423 за тонну. То есть на 5%. Поэтому первыми ощутили удар производители квадратной заготовки и длинномерного проката.

«Производители попали в так называемые „ценовые ножницы“. С одной стороны, существенно просела стоимость готовой продукции. С другой — подорожало железорудное сырье», — рассказывает Александр Сирик, совладелец аналитической компании Metals Consulting International (MCI, Германия).

В инвестиционной компании Dragon Capital сообщили, что в начале октября по сравнению с январем стоимость железорудного концентрата (содержание железа 62%) в портах КНР увеличилась с $73 до $93 за 1 тонну. То есть рост составил около 27%.

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