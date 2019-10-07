За счёт чего АМКР сможет увеличить производство сортового проката

На АО «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР) приступили к горячим испытаниям мелкосортного стана № 250-4. Его реконструкция обошлась более чем в $50 млн. Она позволит увеличить производительность оборудования более чем на 20‰.

“Часть средств израсходована на покупку оборудования итальянской компании Daniel”, – говорится в сообщении АМКР.

На предприятии напоминают, что четвертый мелкосортный стан был остановлен в начале года. За это время были построены фундаменты и установлены новые предчерновые клети, нагревательная печь, газоповысительная и газосмесительная станции, линии термоупрочнения и упаковки. Также построена новая линия производства арматуры с шпулерной намоткой. Отремонтированы три электромостовых крана и еще два реконструированы для транспортировки бунтов. Всю технологическую линию стана перевели на цифровую систему управления. Новое электрооборудование спроектировала и поставила французская энергомашиностроительная компания Schneider Electric.

До реконструкции стан мог выпускать продукцию только из квадратной заготовки сечением 80х80 мм, которую производили в цехе блюминг по устаревшей технологии. Теперь от нее можно частично отказаться и выпускать арматурный и сортовой прокат из заготовок 130х130 мм и 150х150 мм, полученных на машинах непрерывного литья заготовок. “Одна из них (МНЛЗ-1) была построена в 2011 году, еще две (МНЛЗ-2,3) предприятие достраивает в этом году”, – уточняют в пресс-службе.

“Благодаря поэтапному обновлению стального и прокатного производства «АрселорМиттал Кривой Рог» сможет увеличить выпуск арматуры из литой заготовки. Это позволит уменьшить затраты, улучшить качество арматуры, снизить количество претензий от потребителей, расширить сортамент. Появится возможность выпускать арматуру №№ 8–24 в бунтах со шпулерной намоткой. Плюс – производить арматуру в пачках длиной до 14 метров с использованием новой механизированной линии упаковки”, поясняет преимущества обновленного оборудования Александр Иванов, заместитель генерального директора по производству «АрселорМиттал Кривой Рог».

В результате реконструкции производительность стана возрастет с 800 до 1040 тыс. тонн в год. При этом уменьшится использование энергоресурсов. По проектным расчетам, выбросы в атмосферу по основным загрязняющим веществам снизятся на 131 тонну в год, в том числе по наиболее распространенным газообразным соединениям – на 129,8 тонны в год.

Вместо двух устаревших нагревательных печей будет использована одна современная – компании Danieli. Эта печь с шагающими балками имеет ряд преимуществ: металл в ней нагревается со всех сторон, а не с одной, как в старых. Также можно легко менять режим нагрева, что актуально при изменении сортамента, – тем самым повышать энергоэффективность печи.

Новая печь при максимальном режиме и использовании природно-коксо-доменной смеси (21 500 нм3/год) позволит снизить потребление газообразного топлива вторым сортопрокатным цехом. В частности, доменного газа – на 80,9 млн кубометров в год, коксового газа – на 17,7 млн куб./год, природного газа – на 38,9 млн куб/год.

Горелки фирмы Danieli изготовлены с использованием современных технологий, поэтому выбросы не превысят нормативов, установленных природоохранным законодательством. Дымовые газы планируется использовать в качестве теплоносителя для подогрева воздуха (при помощи рекуператора), который подается в зону горения печи, а потом поступает в существующий дымоход естественной тягой на трубу высотой 80 метров.

Ранее «АрселорМиттал Кривой Рог» завершил модернизацию автоматизированной системы управления на мелкосортно-проволочном стане-250/150-6 в прокатном цехе № 3, где производится арматура и катанка в бунтах диаметром от 5,5 до 32 мм. На стане обновлена система автоматизации SIMATIC производства Siemens, которая обеспечивает автоматический мониторинг механизмов и систем производственной линии катанки.

Кроме того, предприятие готовится к реконструкции проволочного стана № 1, где заменят два виткоукладчика и два трайбаппарата. На этом стане выпускают катанку, круглую сортовую и арматурную сталь диаметром от 5,5 до 14 мм в мотках. Реконструкция позволит снизить эксплуатационные затраты благодаря повышению износостойкости и увеличению срока службы оборудования. В частности, уменьшить уровень вибрации и стабилизировать формирование бунтов при прокатке на скорости 85 метров в секунду. Проектные решения были приняты на основе базового инжиниринга поставщика технологии и основного оборудования – компании Danieli.

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