Производство чугуна, стали и проката в Украине за 9 мес. 2019 года

За 9 мес. 2019 года металлургические предприятия Украины незначительно увеличили производство основной продукции год к году. Но в сентябре сократили выплавку чугуна и стали месяц к месяцу. Об этом говорится в сообщении ОП “Укрметаллургпром” по итогам балансового совещания.

По уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в сентябре 2019 г. произведено:

• чугуна – 1,75 млн тонн (96% относительно августа 2019 г.);

• стали – 1,75 млн тонн (90%);

• проката – 1,57 млн тонн (102%).

За 9 месяцев 2019 г. произведено:

• железорудного концентрата – 47,33 млн тонн (105% год к году);

• агломерата – 23,71 млн тонн (101%);

• окатышей – 16,21 млн тонн (101%);

• кокса валового (6% вл.) – 7,71 млн тонн (96%);

• чугуна – 15,48 млн тонн (101%);

• стали – 16,40 млн тонн (104%);

• проката – 14,09 млн тонн (102%);

• трубной продукции – 0,807 млн тонн (96%).

По состоянию на 9 октября 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 15 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 11 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 14 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на ноябрь 2019 года

В ноябре 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,70 млн тонн, стали – 1,75 млн тонн, проката – 1,60 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В сентябре 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,4 млн тонн железорудного сырья (100% относительно августа 2019 г.). По импорту в сентябре ЖРС не завозилось.

За 9 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 21,3 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 94% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в сентябре 2019 г. составил порядка 3,05 млн тонн (87% относительно августа 2019 г.), а за 9 месяцев 2019 г. – 30,24 млн тонн (109% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В сентябре 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,09 млн тонн коксующихся углей (87% относительно августа 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,31 млн тонн (73% относительно августа 2019 г.);

— импортируемых – 0,78 млн тонн (94% относительно августа 2019 г.).

Всего за 9 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 10,56 млн тонн углей для коксования (98% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

— украинского происхождения – 2,50 млн тонн (129% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 8,06 млн тонн (91% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 9 месяцев 2019 г. составила 76,3% против 82,0% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В сентябре 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 731 тыс. тонн кокса (сухой вес, 97% относительно августа 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 718 тыс. тонн (98% относительно августа 2019 г.);

— импортируемого – 13 тыс. тонн (65% относительно августа 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 9 месяцев 2019 г., составил 6,89 млн тонн (97% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

— украинского происхождения – 6,52 млн тонн (95% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,37 млн тонн (131% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок составила 5,4% против 4,0% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В сентябре 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 238 тыс. тонн металлолома (106% относительно августа 2019 г.), из которых на отечественные металлургические предприятия в качестве привозного поставлено 235 тыс. тонн (104% относительно августа 2019 г.), экспортировано 3 тыс.т (в августе на экспорт лом не поставлялся).

За 9 месяцев 2019 г. из заготовленных 2381 тыс. тонн металлолома (87% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2340 тыс. тонн (96% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 41 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 г.)

Природный газ и электроэнергия

В сентябре 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 140 млн куб. м природного газа (93% относительно августа 2019 г.).

Всего за 9 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 1,4 млрд куб. м природного газа (101% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в сентябре 2019 г. составило порядка 890 млн кВт-ч (91% относительно августа 2019 г.), а за 9 месяцев – порядка 8,62 млрд кВт-ч (98% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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