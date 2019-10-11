Сколько грузовых вагонов хочет купить ПСГ “Ковальская”

Промышленно-строительная группа (ПСГ) “Ковальская” хочет увеличить парк грузовых вагонов. Об этом в интервью ЦТС сообщил генеральный директор группы Сергей Пилипенко.

“Если мы четко понимаем, что есть достаточно тяги и мы можем просчитать окупаемость, а окупаемость это производная от оборачиваемости, то можем закупать вагоны и ставить их на другие маршруты. Мы готовы докупать еще как минимум 100 вагонов”, – сказал Пилипенко.

Он напомнил, что за последние 5-7 лет все участники рынка остро чувствовали дефицит полувагонов и хопперов-цементовозов. На этом фоне развивалась коррупционная составляющая, которая приводила к искусственному дефициту и увеличению стоимости вагонов.

“Чтобы минимизировать риски, три года назад мы купили в Беларуси 380 новых хопперов-цементовозов, в которых перевозим щебень с наших карьеров. Курсируем по маршруту Коростень-Киев и благодаря этому парку закрываем 90% наших потребностей. Что касается цемента, то производители, которые обеспечивают нас сырьем, имеют собственный парк вагонов либо арендованных. Можно сказать, что с вагонами все более-менее решилось”, – сказал директор ПСГ “Ковальская”.

Отметим, что в начале октября во время пресс-конференции в Киеве Петр Пархомчик, генеральный директор “БелАЗ-Холдинга” (Беларусь, владеет Могилевским вагоностроительным заводом), сообщил, что его компания намерена участвовать в конкурсе на поставку полувагонов для “Укрзализныци” за средства ЕБРР.

“Мы готовимся к участию”, – сказал он в ответ на уточняющий вопрос журналиста ReadMetal.com о том, собирается ли производитель участвовать в тендере УЗ. Топ-менеджер компании также сказал, что в 2019 году Могилевский ВСЗ поставит в Украину 20 вагонов-зерновозов частному заказчику. В следующем году объемы поставки грузовых вагонов на украинский рынок могут превысить 1 тыс. единиц. При этом Пархомчик отказался раскрывать подробности переговоров с клиентами из Украины.

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