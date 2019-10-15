Узметкомбинат поставляет в Украину черный металлопрокат

Узбекский металлургический комбинат (Узметкомбинат, Узбекистан) поставляет в Украину продукцию из черного металлопроката. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Узбекский металлургический комбинат с января по август 2019 года увеличил экспорт продукции до 275,6 тыс. тонн. Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В сообщении уточняется, что львиная доля экспорта приходится на прокат черных металлов. Оставшаяся часть – эмалированная посуда.

“На сегодняшний день экспорт продукции осуществляется в восемь государств. Афганистан и Казахстан покупают металлопрокат, Кыргызстан и Россия – продукцию из меди и ее сплавов, Таджикистан – эмалированную посуду, металлопрокат, теплоизоляционные материалы, Беларусь – прокат из меди и ее сплавов, Украина – металлопрокат, Туркменистан – строительные гвозди”, – рассказал начальник отдела маркетинга “Узметкомбината” Эркин Ибрагимов.

По его словам, сейчас комбинат активно прорабатывает новые зарубежные направления. К примеру, географию экспорта планируют расширить за счет поставок в Азербайджан. В эту страну “Узметкомбинат” начнет экспортировать продукцию из меди и ее сплавов.

До конца 2019 года комбинат намерен экспортировать 350 тыс. тонн продукции.

В настоящее время предприятие производит длинномерный и калиброваный стальной прокат. В прошлом году на предприятии произведено боле 1 млн тонн металлопроката.

“Узметкомбинат” в 2017 году был передан в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group. В настоящее время она также управляет государственными пакетами акций таких предприятий, как Алмалыкский ГМК и “Узвторцветмет”.

Кроме того, компания самостоятельно инвестирует в Узбекистан. В частности, SFI реализует проект по строительству в Ташкенте металлургического завода, который будет производить холоднокатаные листы мощностью 500 тыс. тонн в год. Объем инвестиций в проект превышает 280 млн евро.

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