В Украине могут начать производство французских патрульных катеров

В Украине могут организовать производство патрульных катеров для пограничников французской конструкции. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Такое предложение поступило от французской стороны во врем встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и министра транспорта Французской Республики Жана-Батиста Джеббари.

«Мы получили предложение от французской компании Ocea по поставкам патрульных катеров для Государственной пограничной службы Украины, и при этом важно именно совместное производство таких катеров», – сказал Арсен Аваков.

Французская сторона заверила, что понимает важность локализации производства для Украины. «Надеемся, что уже в ближайшее время подпишем Меморандум о взаимопонимании в этом проект», – сказал Жан-Батист Джеббари.

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