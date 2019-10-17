Сколько и на чем заработал Интерпайп в 1 полугодии 2019 года

Выручка промышленной компании Интерпайп (Днепр) в 1 полугодии 2019 года увеличилась на 3% год к году. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При этом в 2018 году, согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по стандартам МФСО,выручка Интерпайп увеличилась на 33%.

За 12 месяцев прошлого года выручка Интерпайпа увеличилась на 33%, до $1074 млн. В компании поясняют, что это произошло в первую очередь за счет роста на всех ключевых рынках трубного дивизиона (на 35%). EBITDA выросла на 32%, до $158 млн, по сравнению с $120 млн в 2017 года благодаря улучшению показателей трубного дивизиона.

А именно: EBITDA трубного дивизиона подскочила почти в 3 раза, с $18,3 млн до $50,9 млн. EBITDA колесного дивизиона выросла на 7%, с $30,9 млн до $33,1 млн. EBITDA стального дивизиона увеличилась на 7%, с $68,6 млн до $73,2 млн.

Основными факторами роста EBITDA в 2018 году, главным образом, стали: (a) увеличение активности бурения и расходов на разведку и добычу на американском и украинском рынках; и (б) растущий спрос на железнодорожные колеса в Европе, Украине и других странах СНГ.

За 1 полугодие 2019 года выручка Интерпайпа увеличилась на 3%, до $557 млн. Показатель EBITDA увеличился на 37% и достиг $125 млн по сравнению с $91 млн в 1 полугодии 2018 года.

EBITDA трубного дивизиона увеличилась на 39%, с $31,9 млн до $44,5 млн. EBITDA колесного дивизиона подскочила почти в 3 раза, с $20,9 млн до $60,2 млн. Однако EBITDA стального дивизиона упала на 49%, с $39,3 млн до $20,0 млн.

В компании поясняют, что факторы роста EBITDA в 1 полугодии 2019 года были преимущественно те же, что и в 2018 году: (а) сильный спрос со стороны нефтегазового сектора в США и Украине; и (б) стабильно растущий спрос на железнодорожные колеса в странах СНГ. В то же время в 1 полугодии 2019 года на производительность стального дивизиона негативно повлияли изменения мировых цен на металлопродукцию и дефицит металлолома в Украине.

ИНТЕРПАЙП – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2018 году ИНТЕРПАЙП реализовал 876 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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