Сколько металлопродукции потребило вагоностроение Украины за 9 мес. 2019 года

За 9 мес. 2019 года вагоностроительные предприятия Украины потребили около 34 тыс. тонн стального литья и более 160 тыс. тонн металлопроката. Об этом сообщает GMK Center.

Аналитики центра подсчитали, что за этот период в Украине произведено приблизительно 8,5 тыс. вагонов.

На производство одного полувагона идет около 19 тонн металлопроката и 4 тонн литья. Вагоны преимущественно изготавливаются из украинских стальных материалов и комплектующих.

«Производство грузовых вагонов имеет высокую степень локализации – более 95%. Любые изменения в объемах производства этой отрасли имеют высокое кумулятивное воздействие на экономику страны и ее ВВП», – цитируется Андрей Жарий, генеральный директор промышленно-инвестиционной компании “Аурум Груп”.

Мультипликатор инвестиций в грузовой подвижной состав для экономики Украины – 2,5-3, объясняет Жарий. Это означает, что каждая гривна, инвестированная в приобретение нового отечественного грузового вагона, способствует росту отечественной экономики на 3 грн.

Следовательно, каждая тысяча построенных в Украине вагонов означает потребление примерно 25 тыс. тонн проката и другой металлопродукции.

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