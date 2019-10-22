Роботы, лекторы и 20 тыс. посетителей – чем запомнился Interpipe TechFest 2019

На прошедших выходных в Днепре состоялось главное инженерное шоу страны Interpipe TechFest. В этот раз его посетило 20 тыс. человек. В мероприятиях фестиваля участвовало более 120 организаций и более 220 участников технических соревнований. Своими знаниями делились 36 спикеров лектория. Кроме того здесь было 30 роботов.

ФОТО с фестиваля: https://www.facebook.com/magazinemetal/posts/2570778502969983

“Запускали ракеты, программировали, мастерили, взрывались, слушали лекции и подпевали работам. И все для того, чтобы убедить Украину, что быть инженером – круто”, – подвели итоги организаторы TechFest.

Interpipe TechFest собрал на одной локации современную технику и промышленность, роботов, стартапы, гаджеты, лучшее учебное оборудование, разработки украинских вузов, научные лаборатории и ведущих экспертов. Только здесь можно было увидеть уникальных роботов-музыкантов, первый украинский спутник и попытаться запрограммировать своего первого робота.

“Мы крупная промышленная компания, большую часть работников которого составляют инженеры и высококвалифицированные рабочие. Мир развивается, и мы также не можем стоять на месте – модернизируем оборудование, внедряем роботизированные технологии и подходы Индустрии 4.0. Более технологичное производство требует хорошо подготовленных специалистов, часто с универсальными знаниями. Но последние несколько десятков лет создали стереотип, что быть инженером – немодно. Это не так, и это доказывают сильные экономики мира. Поэтому миссия Interpipe TechFest – вернуть популярность техническим и естественным наукам, инженерным хобби и доказать, что это действительно круто”, – рассказал Денис Морозов, директор по финансам и экономике Интерпайп.

Interpipe TechFest – это крупнейший технический и научно-популярный фестиваль Восточной Европы и главное инженерное шоу страны. Он проводится с 2016 года. Включает выставку современной инженерии и техники, лекторий в формате «просто о сложном», соревнования по техническим дисциплинам и wow-активности. В частности, в этом году на фестивале выступила heavy metal группа Compressorhead из Берлина (Германия). Ее особенность в том, что все участники группы – роботы!

На площадке фестиваля Interpipe TechFest течение двух дней были представлены технические достижения украинской промышленности, разработки технических вузов, инженерные стартапы, современное оборудование для STEM-образования. Посетители имеют возможность увидеть зрелищную химию и физику, протестировать новые технологии, принять участие в технических мастер-классах.

Инициатор фестиваля – Украинская промышленная компания Интерпайп.

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