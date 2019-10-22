Сергей Тигипко стал единственным крупным акционером Днепровагонмаш

ООО “Акцент Продакшн” (Киев), конечным бенефициаром которой является основатель бизнесмен Сергей Тигипко, выкупила крупный пакет акций АО “Днепровагонмаш” (ДВМ, Каменское) у ООО “Камет Ойл”. Об этом говорится в официальной отчетности ДВМ.

В результате, “Акцент Продакшн” получило право собственности на доминирующий контрольный пакет акций предприятия в размере 99,9988%.

Уведомление об изменении владельцев крупных пакетов акций ДВМ получил 21 октября.

“Вследствие заключения 18 октября договора купли-продажи ценных бумаг с ООО “Камет Ойл”, и с учетом акций, принадлежащих “Акцент Продакшн” и его афилированным лицам, “Акцент Продакшн” стало владельцем доминирующего контрольного пакета акций АО “Днепровагонмаш” в размере 16635600 шт. акций, что составляет 99,9988% уставного капитала”, – указано в сообщении.

Структура собственности после “Днепровагонмаша” сейчас следующая: ООО “Акцентр Продакшн” – 27,7608% акций (ранее этот пакет принадлежал ООО “Камет Ойл”), Т.A.S. Overseas Investments Limited – 46,6232%, Sertaco Limited- 27,4753%, Alkemi Limited (все – Кипр, входят в финансово-промышленную группу ТАС Сергея Тигипко) – 2,1794%

Отметим, что бенефициаром ООО “Камет Ойл” является Наталья Ивановна Тигипко. Так зовут первую жену Сергея Тигипко.

“Днепровагонмаш” производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.

Группа “ТАС” основана в 1998 году. Сфера ее бизнес-интересов охватывает финансовый сектор (банковский и страховой сегменты), промышленность, недвижимость, агросектор, венчурные проекты.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи