Ростислав Шурма уходит с Запорожстали

Генеральный директор меткомбината “Запорожсталь” намерен уволиться с предприятия. «25 ноября состоится собрание акционеров, на котором я передам все права управления и ответственность за комбинат своему коллеге — Александру Мироненко», — написал в своем facebook Ростислав Шурма, нынешний руководитель предприятия.

Напомним, что Шурма возглавил «Запорожсталь» 30 июля 2012 года. До этого он занимал должность директора металлургического дивизиона Группы Метинвест.

По данным НВ Бизнес, Александр Мироненко до этого работал в Группе Метинвест.

После ухода с «Запорожстали» Ростислав Шурма намерен заняться собственным бизнесом. «А сейчас начинается совершенно новый этап моей деловой жизни, который я планирую полностью посвятить собственным проектам. И я намерен добиться как минимум таких же результатов в своем бизнесе, как нам удалось в корпоративном», — написал Ростислав Шурма.

Отметим, что в начале октября 2019 года запорожские СМИ опубликовали новость о том, что набсовет предприятия решил уволить генерального директора. Но в пресс-службе «Запорожстали» опровергли это.

Вчера стало известно, что Metinvest B.V. стал непосредственным владельцем около 47% акций меткомбината. Хотя ранее владел этим пакетом через свои дочерние структуры.

«Запорожсталь» (Запорожье) — одно из крупнейших предприятий металлургии Украины. Основные пакеты акций предприятия принадлежат Группе Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского и группе институциональных инвесторов, которые, предположительно, финансировались российским ВЭБ.

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