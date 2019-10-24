Какие вагоны хочет покупать Лемтранс

“Лемтранс”, крупнейший в Украине частный ж/д оператор, изучает возможность инвестиций в хопперы-зерновозы. “Если два года назад в сторону зерновозов мы даже не смотрели, то сейчас активно интересуемся этим сегментом”, – сказал в интервью агентству “Интерфакс-Украина” Владимир Мезенцев, генеральный директор “Лемтранса”.

При этом компания пока не намерена инвестировать в расширение парка полувагонов. “В развитие “Лемтранса” за последние 10 лет суммарно инвестировано порядка $500 млн. Если говорить о будущем, то на данном этапе мы еще формируем инвестиционную программу. Сделав точечные инвестиции, мы можем нарастить объемы перевозок”, – сказал Мезенцев.

Пока в “Лемтрансе” планируют заниматься оптимизацией собственных издержек и сделать фокус на качестве вагонного парка.

В компании не буду инвестировать в расширение парка из-за проблем с тягой и персоналом, которые привели к замедлени перевозок. “Компании и операторы начали покупать больше вагонов, чтобы обеспечить потребности клиентов. Но вместо того чтобы обеспечить дополнительную возможность для вывоза грузов, это привело лишь к большему замедлению оборота вагонов. Поэтому на сегодняшний день нужны не вагоны, а новые локомотивы и локомотивные бригады, а также другие работники остродефицитных профессий. Иными словами – тяга и персонал”, – говорит Мезенцев.

Он видит причину ситуации не только в работе “Укрзализныци”, но и в том, что часть грузоотправителей и грузополучателей вовремя не выгружают вагоны, превращают их в “склады на колесах”.

На сегодняшний день парк вагонов “Лемтранса” состоит более чем из 20,1 тыс. полувагонов. Доля собственного парка превышает 70%.

“Лемтранс” входит в группу СКМ Рината Ахметова.

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