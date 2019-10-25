Как в “Такт Металл” изменилось производство калиброванного проката

В 2019 году сервисный металлоцентр ООО “Такт” (Днепр) провел очередной этап модернизации производства калиброванного проката, который используется в машиностроении.

“На протяжении 5 последних лет наше предприятие производит калиброванные прутки из конструкционных углеродистых и легированных марок стали”, – говорится в сообщении компании.

В “Такт” отмечают, что этот год особенный, так как компания провела глубокую модернизацию оборудования и запустила новую производственную линию. “Она уже сегодня производит калиброванный прокат с квалитетом точности h9, группой качества поверхности Б, фасками, мерной длины – это европейский продукт в Украине”, – говорится в сообщении.

В компании отмечают, что эта продукция поставляется не только украинским, но и европейским потребителям.

Квалитет – это совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров. Простыми словами – это показатель качества обработки поверхности. Согласно ГОСТ, он имеет значения от 5 до 11. Чем меньше цифра, тем выше качество поверхности.

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