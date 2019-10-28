Сколько рельсов потребила Укрзализныця за последние 4 года

В 2015-2019 гг. видимое потребление магистральных железнодорожных рельс в Украине составило около 270 тыс. тонн. Об этом говорится в статье GMK.center.

В статье. со ссылкой на данные “Металл Эксперт” сообщается, что в 2018 году видимое потребление рельсов составило 85,3 тыс. тонн, а в 2017-м – 77,1 тыс. тонн.

Единственный в Украине производитель рельсов для железной дороги – меткомбинат “Азовсталь” (Мариуполь) Группы Метинвест. В Метинвесте сообщили, что объем производства рельсов типа Р-65 в 2016 году составил около 61 тыс. тонн; в 2017 г. – около 51 тыс. тонн; в 2018 г. – около 52 тыс. тонн.

Из них в адрес УЗ в 2017 и 2018 гг. поставлено более 36 тыс. тонн и 40 тыс. тонн соответственно. В Укрзализныце подтверждают, что в 2017-2018 гг. приобрели 77 тыс. тонн рельсов, планом материально-технического обеспечения на 2019 год предусмотрена закупка 33,2 тыс. тонн. В 2020 году госкомпания намерена приобрести 70,2 тыс. тонн рельсов типа Р-65.

Кроме “Азовстали” в Украине есть еще два производителя рельсов. Но Днепровский МЗ может производить трамвайные рельсы, а Днепровский МК – рельсы для метрополитена.

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