Руукки Украина задекларировала соответствие продукции новому ДСТУ

Компания “Руукки Украина” сертифицировала свою продукцию в соответствии с новым украинским стандартом на изделия из тонколистового проката с защитными покрытиями. “С гордостью сообщаем о получении Декларации соответствия продукции Ruukki стандарту качества ДСТУ 8802:2018″, – говорится в сообщении компании.

В опубликованной скан-копии документа говорится, что Декларация про соответствие выдана на металлочерепицу, фальцованные листы и профилированные листы.

Эти изделия производятся на предприятии ООО “Руукки Украина” в Киевской области.

Управляющий директор Украинского центра стального строительства Вячеслав Колесник написал в facebook, что это первая компания в Украине, которая задекларировала соответствие своей продукции новому стандарту. Он также отмечает, что согласно имеющейся процедуре происходит именно декларирование соответствия, а не сертификация.

Напомним, что новый стандарт для изделий из стали с защитно-декоративными покрытиями был принят в ноябре 2018 года.

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