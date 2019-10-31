Как работают Днепровский МЗ и Днепровский МК

Во время инвестиционного форума Re:Think в Мариуполе владелец инвестиционной группы DCH Александр Ярославский и генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков рассказали о том, как работают Днепровский МЗ (Днепр) и Днепровский МК (Каменское) после того как предприятиям пришлось остановить часть основных мощностей.

Прокатные мощности Днепровского метзавода (ДМЗ, Днепр) полностью загружены. «Мы не останавливали прокатное производство. Сколько производили, столько и производим», — рассказал Александр Ярославский.

По его словам, ДМЗ производит товарную продукцию из полуфабрикатов, приобретенных на свободном рынке, в частности, у Группы Метинвест бизнесмена Рината Ахметова и народного депутата Украины Вадима Новинского.

В свою очередь Юрий Рыженков подтвердил, что поставляют в адрес ДМЗ квадратную заготовку, производимую на Днепровском МК корпорации ИСД. Этот меткомбинат, как оказалось, не полностью остановил выплавку стали и чугуна. “Одна доменная печь там работает. Насколько я понимаю, ДМК сбалансировался так: он остановил две печи, чугун которых шел на заготовку. А с той печи, которая работает, они загружают свой сортовой стан. Мы у них покупаем катанку. И, возможно, они какой-то баланс заготовки делают. Мы у них покупаем и поставляем на ДМЗ”, – рассказал Рыженков.

Он уточнил, что все операции происходят через ООО “Метинвест-СМЦ”.

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