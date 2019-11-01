Сколько вагонов отремонтировали в подразделениях Укразизныци

За 9 мес. 2019 года в вагонных депо регионального филиала “Южная железная дорога” (ЮЖД) АО “Укрзализныця” (УЗ) плановыми видами ремонтов отремонтировали 1687 грузовых вагонов. А в депо регионального “Одесская железная дорога” (ОЖД) – 5807 грузовых вагонов. Об этом сообщили медиацентре “Магистраль”.

На ЮЖД 1640 вагонов были отремонтированы деповским ремонтом, еще 47 вагонов – капитальным ремонтом с продлением срока службы. “Большую часть вагонов ЮЖД отремонтировали в вагонном ремонтном депо Полтава – 517 единиц”, – уточняется в сообщении.

Среди вагонов, отремонтированных в депо ОЖД, почти половина – ремонты вагонов-зерновозов, или 2570 единиц. Также на ОЖД за январь-сентябрь сделали ремонт 1020 полувагонов, 678 цистерн и 429 фитинговых платформ, 257 крытых вагонов и 853 единицы других видов вагонов.

На ОЖД деповским ремонтом отремонтировали 3938 вагонов, 1869 ед. – капитальным ремонтом.

По данным Одесского филиала УЗ, больше всего вагонов отремонтировали в вагонном депо Знаменка – 1566 единиц, в депо им. Тараса Шевченко – 1316, в вагонном депо Помошная – 1020 единиц и еще 949 вагонов отремонтировали в Херсоне.

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