На ММК им.Ильича завершили первый этап реконструкции стана 1700

Сегодня в Мариуполе Группа Метинвест презентовала итоги первого этапа капитальной реконструкции стана горячей прокатки 1700 на ММК им.Ильича (ММКИ, Мариуполь). Об этом сообщает МинПром со ссылкой на гендиректора ММКИ Тараса Шевченко.

“В рамках проекта мы получили новую обжимную реверсивную клеть, а также улучшенный гидроотбив окалины. Также благодаря реконструкции нагревательных печей мы сможем поддерживать равномерную температуру по всей длине полосы и таким образом обеспечивать ее одинаковую толщину”, – сказал топ-менеджер.

Также в рамках проекта на половине чистовых клетей реконструированы подшипники и установлены новые редукторы. “Это позволит нам производить рулон толщиной до 1,2 мм и обеспечивать качественным подкатом цех холодной прокатки выпускающий холоднокатаный рулон и оцинковку”, – пояснил Тарас Шевченко.

Кроме того за счет реализованных мероприятий выход готовой продукции увеличился до 97,5%, снизив расход материала. Проект выполнен в партнерстве с австрийской Primetals Technologies. Стоимость проекта составила USD 100 млн. Его реализация позволит увеличить производство горячекатаных рулонов на ММК им. Ильича до 2,5 млн тонн в год.

На стане 1700 планируется второй этап реконструкции. В его рамках предусмотрена установка еще одной нагревательной печи и гидромоталки рулонов, что позволит увеличить его производство до 3,5 млн тонн в год, а максимальный вес рулона до 32 тонн.

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