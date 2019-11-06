Производство ТБД в Украине: фоторепортаж с ЗСП (Днепр)

ReadMetal.com побывал на ООО “ЗСП” (Днепр), которое производит сварные трубы большого диаметра, в том числе для газо- и нефтепроводов, и увидел весь производственный процесс этой продукции.



ФОТО: Сварка внутренних швов труб большого диаметра на ЗСП (Днепр)

До середины 2000-х годов Украина была одним из крупнейших на постсоциалистическом пространстве производителей труб большого диаметра (ТБД). Работу этого сегмента обеспечивали несколько производителей плоского проката и Харцызский трубный завод, который был поставщиком труб для многих магистральных газо- и нефтепроводов, пересекающих Евразию.

Однако, после того как Россия значительно сократила закупку украинских магистральных труб, загрузка предприятия из Харцызска становилась все менее стабильной. В 2014 году завод оказался на неподконтрольной части Донбасса, что со временем привело его к полному отключению от украинского и международного рынков.

Но это событие послужило импульсом для появления новых участников украинского рыка ТБД. «В 2014-2015 гг. стало понятно, что неритмичная работа ХТЗ и сложности с вывозом труб на контролируемую правительством Украины территорию, – это возможность для малых производителей. Ведь Харцызский трубный ориентирован на выпуск больших партий продукции. А ТБД в разных объемах покупают не только для магистральных нефте- и газопроводов, но и для нужд ЖКХ, для промышленности. Мы с партнерами задумались о том, чтобы заполнить эту нишу», – рассказывает ReadMetal.com Сергей Митусов, генеральный директор и совладелец ООО «Завод стальных профилей» (ЗСП, Днепр).

Это компактное предприятие по выпуску ТБД начало работу в 2017 году, а к концу 2018-го вышло на плановую мощность. «За месяц мы выпускаем столько продукции, сколько ХТЗ мог производить за сутки. Но и этого пока хватает», – поясняет Сергей Митусов, с которым мы встретились ранним утром на ж/д вокзале Днепра. Мы едем вдоль одноименной реки, в сторону где расположены мощности его предприятия. Вокруг мелькают вывески других известных промплощадок – Днепровский МЗ, Завод металлоконструкций им. Бабушкина и многие другие. Сразу становится понятно, что мы находимся в самом сердце украинской тяжелой промышленности.



ФОТО: Пошаговый пресс для производства 12-метровых ТБД

В отличие от гигантов советской индустрии, ЗСП занимает лишь один корпус – около 10 000 м. кв, под крышей которого расположены все производственные этапы: от склада сырья и гибочных станов до участка финишной обработки и запасов готовой продукции.

«Мы арендуем этот цех.Приводить в порядок цех пришлось собственными силами: от заливки бетонных полов до остекления и ремонта кровли. Мы должны были обеспечить работникам комфортные условия работы», – вспоминает историю создания завода его руководитель.

Заметно, что он гордится своим коллективом, в котором есть много выходцев из Харцызска. Они были вынуждены покинуть родной дом и осесть в Днепре. Здесь они, имеющие опыт работы на флагмане украинской трубной промышленности ХТЗ, воссоздают культуру производства высококачественных труб большого диаметра.

Вал заказов

На сегодняшний день завод может производить до 2000 тонн сварных труб в месяц. Диаметром от 426 до 1420 мм и длиной 12 метров, что является конкурентным преимуществом ЗСП.

На предприятии поясняют, что такая длина на сегодняшний день является стандартом для нефте- и газопроводов. Кроме того, ориентир на потребителя в мелком и среднем бизнесе позволяет отрывать заказы на партии от 1 трубы.

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Основное сырье – это плоский прокат предприятий Группы Метинвест. Стальные листы транспортируют в Днепр из Мариуполя. «Мы являемся крупнейшим украинским потребителем толстолистового проката», – поясняет Сергей Митусов.

На ЗСП лист проходит предварительную приемку ОТК, далее плазменную обрезку и фрезеровку продольных кромок для дальнейшего формирования качественного сварного шва.

Производство трубной заготовки происходит на двух гибочных станах, которые ориентированы на выпуск труб разного диаметра.

Для выполнения качественного внешнего и внутреннего сварных швов используется оборудование ведущих мировых производителей, компаний Lincoln Electric и ESAB. Оно позволяет выполнять сварку под флюсом с качественными показателями, которые удовлетворяют высокие требования нефтяных и газовых компаний.



ФОТО: Сварка внешних швов ТБД

Один из важнейших и этапов тестирования готовых труб – это гидравлические испытания. Труба фиксируется на специальном оборудовании и в нее закачивается вода, которая создает внутри изделия высокое давление – до 180 атмосфер.

Совокупность всех вышеперечисленных факторов, позволяет называть ЗСП единственным на текущий момент производителем ТБД в Украине, который строго выдерживает стандарты производства с соблюдением всех требований ГОСТ 10706-76, 20295-85, – в которых гидроиспытания являются обязательным требованием.

Кто потребляет

Крупнейшим покупателем труб большого диаметра, производимых на ЗСП, являются горно-обогатительные комбинаты Украины. Здесь по таким трубам транспортируют горную массу.

Второй сегмент – это предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), которым ТБД нужны для тепловых сетей, водопроводов и канализации.

Третий сегмент – металлургические, коксохимические и химические предприятия нашей страны.

Четвертый и самый желанный для владельцев и менеджмента ЗСП сегмент потребителей – магистральные нефте – и газопроводы. «Мы хотим производить настоящие ТБД – а это именно трубы для транспортировки нефти и газа. Это высший пилотаж в нашей сфере! Поэтому, когда в прошлом году мы впервые выиграли один из тендеров «Укртранснафты» – это стало настоящим вызовом для всего коллектива», – вспоминает Сергей Митусов.

Для выполнения контракта специалисты Метинвест-СМЦ, меткомбината Азовсталь (Мариуполь) и ЗСП совместно в короткие сроки разработали специальную марку стали с дополнительными требованиями. На предприятии говорят, что пришлось поволноваться при производстве и во время поставки ТБД до самой площадки заказчика. К тому же, для приемки труб «Укртранснафта» привлекла инспекцию с мировым именем – Бюро Веритас, которая контролировала все этапы производства и параметры готовой продукции. Например, – на двух трубах – высота сварного шва была завышена всего лишь на 0,5 мм. Вроде бы мелочь, но обозначенный факт вызвал целый ряд дискуссий и споров производственных служб ЗСП и представителей Бюро Веритас. «Мы предлагали снять 0,5 мм путем шлифовки лепестковым кругом (которая никак не ухудшила бы качество сварного шва), но представители инспекции были категоричны, и заявили: «сварочный шов неприкосновенен». В итоге эти две трубы признали как несоответствующие заказу. Но в общем все прошло хорошо и поучительно. Доля продукции, которая не соответствовала требованиям заказчика, оказалась даже ниже, чем у некоторых крупных производителей», – с гордостью в голосе рассказывает руководитель завода.



ФОТО: Ультразвуковой контроль сварных труб

Зачем трубникам идти в эту нишу, если можно штамповать более простые ТБД для менее ответственных проектов (тем более в этом сегменте существенно выше рентабельность). «Хотя финансовые вложения в технологию производство труб для нефтегазового сектора в разы превышают затраты на производство труб для общего назначения, работать с нефтянкой или газовым сектором – это мечта любого настоящего трубника. Высший пилотаж! И мы хотим существенно нарастить продажи в этом секторе, чтобы на внутреннем рынке достойно заменить продукцию ХТЗ», – говорит Сергей Митусов.

На предприятии и далее готовы инвестировать в новое оборудование, автоматизацию действующих производственных процессов. Это позволит в кратчайшие сроки увеличить выпуск ТБД до 2200 тонн в месяц.

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