Сколько труб произвели в Украине за 9 мес. 2019 года

За 9 мес. 2019 года основные трубные предприятия Украины сократили производство труб из черных металлов на 4,4% год к году. fixygen со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина” сообщил, что в январе-сентябре выпущено 806,7 тыс. тонн, в том числе в сентябре – 69,3 тыс. тонн трубной продукции.

По данным объединения “Укртрубопром”, предприятия которые входят в его состав, в указанном периоде сократили производство труб на 4,3% – до 583,5 тыс. тонн. В том числе в сентябре выпущено 45,4 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 16,7% – до 182,2 тыс. тонн (в сентябре – 12,8 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” возрос на 1,4% – до 86,3 тыс. тонн (9,8 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” нарастил производство на 1,45% – до 280,6 тыс. тонн (19,7 тыс. тонн). Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 35,8% – до 16,7 тыс. тонн (в сентябре – 1 тыс. тонн), “Сентравис” – на 10,8%, до 15,7 тыс. тонн нержавеющих труб (1,9 тыс. тонн). Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 9,1% – до 2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Итоги работы некоторых предприятий, которые не входят в состав “Укртрубопрома”:

ММК им.Ильича (Мариуполь) нарастил выпуск труб на 4,4% – до 111,7 тыс. тонн (в сентябре – 9,9 тыс. тонн), “Коминмет” (Днепр) снизил на 12,5% – до 111,6 тыс. тонн (14,1 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1102,6 тыс. тонн.

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