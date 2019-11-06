Какие вагоны покупали ж/д операторы Украины в сентябре 2019 года

В сентябре 2019 года украинские частные ж/д операторы закупили 1999 грузовых вагонов. Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на Rail Insider.
Примечательно, что большая часть из закупленных вагонов – 1054 единицы – это вагоны, которые были в употреблении.
|№
|Вид подвижного состава
|Закуплено новых
|Закуплено б/у
|1
|Полувагон
|338
|212
|2
|Цистерна
|0
|14
|3
|Крытый вагон
|0
|4
|4
|Цементовоз
|15
|2
|5
|Платформа
|0
|0
|6
|Зерновоз
|495
|702
|7
|Окатышевоз
|0
|73
|8
|Фитинговая платформа
|7
|10
|9
|Минераловоз
|90
|25
|10
|Другие
|0
|12
Данные: Rail Инсайдер
Больше всего в сентябре частные компании купили 512 полувагонов и 1,17 тыс. зерновозов. Из них б/у – 212 полувагонов и 702 зерновоза.
Авторы статьи напоминают, что в июне было опубликовано постановление № 535 Кабинета министров Украины, принятое в мае 2019 года. В нем расширен перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России. В том числе, с марта 2020 года будет запрещено ввозить из РФ железнодорожные вагоны, которые были в употреблении.
Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.
Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности
Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи