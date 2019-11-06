Какие вагоны покупали ж/д операторы Украины в сентябре 2019 года

В сентябре 2019 года украинские частные ж/д операторы закупили 1999 грузовых вагонов. Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на Rail Insider.

Примечательно, что большая часть из закупленных вагонов – 1054 единицы – это вагоны, которые были в употреблении.

№ Вид подвижного состава Закуплено новых Закуплено б/у 1 Полувагон 338 212 2 Цистерна 0 14 3 Крытый вагон 0 4 4 Цементовоз 15 2 5 Платформа 0 0 6 Зерновоз 495 702 7 Окатышевоз 0 73 8 Фитинговая платформа 7 10 9 Минераловоз 90 25 10 Другие 0 12

Данные: Rail Инсайдер

Больше всего в сентябре частные компании купили 512 полувагонов и 1,17 тыс. зерновозов. Из них б/у – 212 полувагонов и 702 зерновоза.

Авторы статьи напоминают, что в июне было опубликовано постановление № 535 Кабинета министров Украины, принятое в мае 2019 года. В нем расширен перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из России. В том числе, с марта 2020 года будет запрещено ввозить из РФ железнодорожные вагоны, которые были в употреблении.

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