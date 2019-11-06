Кабмин поможет вагоностроителям: запретит ввоз б/у вагонов из России

Уже в текущем году будет запрещен импорт в Украину из России грузовых вагонов, которые ранее эксплуатировались. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. “Сегодня правительством принято решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года. Мы должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора”, – написал в facebook Криклий.

Он напомнил, что в мае текущего года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава, происхождением из Российской Федерации. Однако после объявления этого запрета, в Украину было ввезено более 3000 грузовых вагонов устаревшего грузового парка.

Ранее сегодня агентство “Интерфакс-Украина” со ссылкой на секретаря Национального комитета по промышленному развитию Елену Салихову сообщило, что в этом году в Украину ввезено 4,2 тыс. б/у вагонов, большая часть которых из России.

“По информации “Укрзализныци” (УЗ), за период с 2 января по 3 октября 2019 года в Украину ввезено 4,207 тыс. вагонов б/у (90% которых – из РФ), при этом с января по май импортировано 732 вагона, а с июня по октябрь (т.е. после официального объявления о введении эмбарго в следующем году) – 3,059 тыс., т.е. в 4,2 раза больше”, – сообщила Салихова. То есть после ввоз такой продукции резко увеличился после того, как в мае был анонсирован запрет.

Из ввезенных с начала года из России 3,791 тыс. вагонов больше всего – зерновозов, которые построены с 1975 по 1991 годы. То есть у них истек срок эксплуатации.

“По нашим подсчетам, только за третий квартал этого года в результате всплеска импорта бюджет Украины недополучил более 9 млн долл. НДС (б/у зерновозы ввозят в среднем по USD 16,2 тыс., тогда как новые украинские продаются по USD 61,6 тыс.)”, – отметила Салихова.

15 мая 2019 года Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины. При этом запрет на ввоз в Украину вагонов из РФ был введен с отсрочкой до 1 марта 2020 года. Среди запрещенной продукции были вагоны железнодорожные или трамвайные для транспортировки грузов путями, вагоны саморазгружающиеся (кроме вагонов товарной позиции 8606 10), вагоны, которые были в употреблении, и ввозятся в таможенном режиме импорта.

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