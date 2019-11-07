Почему ArcelorMittal закрывает киевский офис российской «дочки»

Группа ArcelorMittal закрывает киевский офис своей «дочки» ООО «АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток» (Москва, Российская Федерация). Объявление об этом размещено в газете “Урядовий кур’єр”.

Представительство, которое существовало с 2009 года, закрывается на основании соответствующего приказа ООО «АрселорМиттал Дистрибьюшн Солюшнс Восток» от 6 августа 2019 года. Генеральным директором московской компании является Матхур Анураг.

Источник, знакомый с деятельностью ArcelorMittal в Украине, сообщил НВ Бизнес, что это техническое действие, не уточнив его причины.

Скорее всего, это очередной этап изменения структуры поставок на рынок Украины металлопроката, который производят зарубежные предприятия ArcelorMilttal.

Напомним, что в феврале этого года reаdmetal.com сообщал, что в 2018 году в Украине было зарегистрировано ООО «АрселорМиттал Проджектс Украина», бенефициаром которого является Лакшми Миттал.

Направление ArcelorMittal Projects работает как центр комплексных решений из стали по трем направлениям (Foundation Solutions, Solar Projects & Processing, Energy Projects). В частности, через него в Украину начали завозить шпунтовые сваи. Примечательно, что АрселорМиттал Проджектс СНГ возглавляет уже упомянутый Матхур Анураг.

Эти подразделения организационно и юридически не связаны с АрселорМиттал Кривой Рог.

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