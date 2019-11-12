Потребление металлопроката в Украине: прогноз на 2019-2020 годы от Метинвест-СМЦ

Потребление металлопроката в Украине в ближайшие годы будет расти на 3-4% ежегодно. Об этом в комментарии Украинскому центру стального строительства (УЦСС) заявил Игорь Тонев, генеральный директор ООО “Метинвест-СМЦ”.

“Видимое потребление стали в Украине (в 2019 году составит 4,7 млн. тонн) продолжит рост до 3-4% в год, что вызвано восстановлением экономики и низкой сравнительной базой после кризиса 2014-2015 гг.”, – сказал Тонев.

По словам топ-менеджера, ценовая динамика на внутреннем рынке будет соответствовать мировым тенденциям.

Игорь Тонев отметил, что начиная с 2016 года мировой спрос на сталь непрерывно растет – ежегодно на 4-5%, и достигнет рекордного уровня до 1890 млн. тонн по итогу 2019 года. “Основным драйвером, как и раньше, выступает КНР, но усиливающиеся протекционистские тенденции и торговые войны повышают риски для дальнейшего устойчивого развития мировой экономики. Данный факт безусловно отразится на балансе спроса и предложения стали, что приведет к снижению потребления и, соответственно, цен на рынке”, – уверен гендиректор “Метинвест-СМЦ”.

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