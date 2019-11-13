Крюковский ВСЗ: итоги октября-2019 и новая модель вагона

За 10 мес. 2019 года Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ, Кременчуг) увеличил производство грузовых вагонов на 54,3% год к году, сообщает “Кременчугская газета”.

В январе-октябре этого года построено 4547 грузовых вагонов, в том числе в октябре – 410 единиц.

Также с начала года КВСЗ произвел 6 пассажирских вагонов.

Также на предприятии сообщили о разработке новой платформы для перевозки контейнеров. Так, Крюковский ВСЗ получил разрешение на серийное производство новых вагонов-платформ модели 13-7133 и 13-7133-01 на тележках модели 18-7055 с осевой нагрузкой 23,5 тс.

Новая платформа имеет повышенную грузоподъемность – 73,6 тонны, в то время как на рынке сегодня преобладают платформы грузоподъемностью 72 тонны.

Вагон-платформа модели 13-7133 предназначен для перевозки 20 -, 30-, 40-, 45-футовых контейнеров с безопасным грузом, а его модификация – мод.13-7133-01 – для транспортировки такого же типа контейнеров и танк-контейнеров по железным дорогам колеи стандарта 1520 мм.

Новые платформы прошли испытания на полигонах испытательного центра предприятия и Новомосковска. Основываясь на полученных данных, межведомственная комиссия пришла к выводу, что вагоны соответствуют всем техническим условиям и документации.

КВСЗ – крупнейший в Украине производитель грузовых вагонов. Всего украинскими предприятиями за 9 мес. 2019 года произведено 8579 грузовых вагонов.

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