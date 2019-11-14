Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в 2019 году

Стоимость стального проката строительного сортамента на внутреннем рынке Украины с начала года снизилась в среднем на 20%. Об этом говорится в обзоре Украинского центра стального строительства (УЦСС).
По данным УЦСС, с января по октябрь 2019 г. лист г/к подешевел на 22%, балка №20 – на 16%. Стоимость профильных и круглых труб снизилась более чем на 19%. Более подробная информация в таблице.
Основные ценовые показатели по отдельным позициям металла строительного сортамента
|Позиция
|Текущая котировка, грн.
|% за месяц
|% к началу года
|% к аналогичному периоду
предыдущего года
|Лист гк от 5 до 14 мм
|15140
|-5.61
|-22.02
|-26.38
|Балка №20
|18550
|-3.13
|-16.25
|-18.41
|Швеллер №18
|16480
|-1.79
|-18.62
|-26.4
|Уголок 63х5
|16430
|-1.79
|-18.34
|-21.65
|Профильная труба 100х4
|17100
|-5
|-19.34
|-25.65
|Круглая труба 114х4
|17350
|-4.93
|-19.11
|-25.38
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