Как изменилась стоимость металлопроката в Украине в 2019 году

Стоимость стального проката строительного сортамента на внутреннем рынке Украины с начала года снизилась в среднем на 20%. Об этом говорится в обзоре Украинского центра стального строительства (УЦСС).

По данным УЦСС, с января по октябрь 2019 г. лист г/к подешевел на 22%, балка №20 – на 16%. Стоимость профильных и круглых труб снизилась более чем на 19%. Более подробная информация в таблице.

Основные ценовые показатели по отдельным позициям металла строительного сортамента

Позиция Текущая котировка, грн. % за месяц % к началу года % к аналогичному периоду предыдущего года Лист гк от 5 до 14 мм 15140 -5.61 -22.02 -26.38 Балка №20 18550 -3.13 -16.25 -18.41 Швеллер №18 16480 -1.79 -18.62 -26.4 Уголок 63х5 16430 -1.79 -18.34 -21.65 Профильная труба 100х4 17100 -5 -19.34 -25.65 Круглая труба 114х4 17350 -4.93 -19.11 -25.38

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