Производство стали, чугуна и проката в Украине – итоги 10 мес. 2019 года

По данным ОП “Укрметаллургпром” за 10 месяцев 2019 года выплавка стали и производство металлопроката в Украине несколько увеличились год к году, выплавка чугуна осталась на прошлогоднем уровне.

По уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в октябре 2019 г. произведено:

• чугуна – 1,59 млн тонн (90,9% относительно сентября 2019 г.);

• стали – 1,56 млн тонн (89,5%);

• проката – 1,43 млн тонн (91,0%).

За 10 месяцев 2019 г. произведено:

• железорудного концентрата – 52,57 млн тонн (105% относительно аналогичного периода 2018г);

• агломерата – 26,21 млн тонн (99,7%);

• окатышей – 17,77 млн тонн (100,2%);

• кокса валового (6% вл.) – 8,55 млн тонн (95%);

• чугуна – 17,07 млн тонн (99,9%);

• стали – 17,93 млн тонн (102%);

• проката – 15,54 млн тонн (101%);

• трубной продукции – 0,89 млн тонн (95%).

По состоянию на 12 ноября 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 13 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 10 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 14 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на декабрь 2019 года

В декабре 2019 года прогнозируется производство основных видов продукции в следующих объемах: чугуна – порядка 1,7 млн тонн, стали – 1,7 млн тонн, проката – 1,6 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В октябре 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 2,4 млн тонн железорудного сырья (114% относительно сентября 2019 г.).

По импорту в октябре ЖРС не завозилось.

За 10 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 23,9 млн тонн железорудного сырья (все украинского происхождения; 97% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в октябре 2019 г. составил порядка 2,86 млн тонн (96% относительно сентября 2019 г.), а за 10 месяцев 2019 г. – 33,25 млн тонн (108% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В октябре 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,14 млн тонн коксующихся углей (103% относительно сентября 2019 г.), из которых:

• украинского происхождения – 0,27 млн тонн (88% относительно сентября 2019 г.);

• импортируемых – 0,87 млн тонн (109% относительно сентября 2019 г.).

Всего за 10 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 11,72 млн тонн углей для коксования (97% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

• украинского происхождения – 2,77 млн тонн (128% относительно аналогичного периода 2018 г.);

• импортируемых – 8,95 млн тонн (90% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 10 месяцев 2019 г. составила 76,4% против 82,0% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В октябре 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 695 тыс. тонн кокса (сухой вес, 95% относительно сентября 2019 г.), из которых:

• украинского происхождения – 683 тыс. тонн (95% относительно сентября 2019 г.);

• импортируемого – 12 тыс. тонн (92% относительно сентября 2019 г.).

Общий объем кокса, полученного металлургами за 10 месяцев 2019 г., составил 7,59 млн тонн (96% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

• украинского происхождения – 7,20 млн тонн (94% относительно аналогичного периода 2018 г.);

• импортируемого – 0,39 млн тонн (136% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок за 10 месяцев 2019 г. составила 5,1% против 3,6% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В октябре 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 254 тыс.т металлолома (107% относительно сентября 2019 г.), весь объем поставлен на отечественные металлургические предприятия. На экспорт металлолом не поставлялся.

За 10 месяцев 2019 г. из заготовленных 2635 тыс. тонн металлолома (87% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2594 тыс. тонн (95% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 41 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В октябре 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 130 млн куб.м природного газа (93% относительно сентября 2019 г.).

Всего за 10 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 1 530 млн куб.м природного газа (101% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в октябре 2019 г. составило порядка 850 млн кВт-ч (96% относительно сентября 2019 г.), а за 10 месяцев – порядка 9,47 млрд кВт-ч (97% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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