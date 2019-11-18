Почему на украинском рынке увеличилась доля китайских труб

Доля китайской продукции на украинском рынке бесшовных труб в 2019 году резко увеличилась, а конкуренция с производителями из КНР усилилась. Об этом в интервью Минпром рассказал Денис Морозов, директор по экономике и финансам Интерпайп.

По словам Морозова, это произошло после того как в мае 2019 года Межведомственная комиссия по международной торговле начала расследование по импорту труб происхождением из КНР, а также после сокращения закупочной программы крупнейшей газодобывающей компании Украины “Укргазвыдобування” (УГВ).

“Конкуренция стала еще сильнее. В “Укргаздобыче” китайские поставки занимали несущественную долю, но когда “УГВ” снизила объем закупки труб, то и рынок уменьшился, в основном за счет нашей доли. В результате доля китайцев резко выросла. Если раньше доля китайских труб составляла 15-20%, то после ухода “УГВ” их доля приближается к половине рынка трубной продукции”, – рассказал топ-менеджер.

По его словам потребители выбирают китайскую продукцию в первую очередь за счет низкой цены. “Хотя вопрос цены относительно абстрактный. Ведь что такое демпинг? Это когда компания 90% продает на своем рынке, получая хорошую маржу, а остальные 10% может продавать по любой цене на любой другой рынок. Что они и делают. Кроме того, не стоит забывать, что к нам зашли китайские производители не первой категории, а третьей-четвертой. Цены на их продукцию очень низкие, но и качество же соответствующее”, – отметил Денис Морозов.

От говорит, что китайские производители, чья продукция попадает на рынок Украины – это не компании-лидеры. Поэтому они нарушают правила игры, они нарушают правила торговли, они нарушают стандарты, и никто в Украине не вводит против них санкции. Если украинский рынок продолжит быть настолько открытым, то подобных товарных агрессий с китайской стороны будет больше и больше, уверен топ-менеджер Интерпайпа.

Он напомнил, что решение УГД сократить план бурения новых скважин стал шоком для Интерпайпа. “Мы, зная потребности флагмана украинской газодобывающей отрасли, наращивали наши трубные мощности, купили новые нарезные станки, но сейчас возникла такая непонятная пауза. Я надеюсь, что рано или поздно руководство “УГД” вернется к реализации программы по увеличению добычи газа, ведь от этого зависит энергетическая независимость Украины. Газ в Украине есть, его просто нужно добывать”, – уверен Морозов.

Он отметил, что частные газодобывающие компании наращивают покупку труб у Интерпайпа, но это не компенсирует объемов “УГВ”, так как “Укргазвыдобування” – крупнейший на этом рынке игрок.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

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