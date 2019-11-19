Азовтсталь завершил реконструкцию стана 3600, начнет капремонт МНЛЗ

На металлургическом комбинате “Азовсталь” (Мариуполь, Группа Метинвест) завершен плановые капитальный ремонт прокатного стана 3600, который длился 10 суток. Об этом говорится в сообщении Группы Метинвест.

В сообщении отмечается, что ремонт выполняли подрядные организации, а также работники компании Метинвест Промсервис.

На прокатной линии отремонтированы редукторы «черновой» и «чистовой» клетей, шпинделя и нажимного устройства, верхний опорный вал. На следующем этапе завершили ремонтную ревизию линии порезки. Проверили надежность электросетей в машинном зале толстолистового цеха – разобрали генераторы мощностью 5000 кВт, восстановили изоляцию якорей.

“Капитальный ремонт оборудования обошелся в 100 млн грн, но практика показывает, что плановые ремонты все-таки дешевле срочных. Теперь на очереди – ремонт МНЛЗ №5 конвертерного цеха Азовстали”, – анонсировали в Группе Метинвест.

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