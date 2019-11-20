Режут и гнут металл: в Нибулоне одновременно строят пять судов

На судостроительно-судоремонтном заводе НИБУЛОН (Николаев) начались работы по порезке и гибке металла для строительства судна. Это будет пятый объект, который сейчас строится на предприятии. “Также проводится плановый судоремонт трех единиц флота компании”, – говорится в сообщении НИБУЛОН (там же фотогалерея).

В компании детально рассказали в какой стадии строительства находится строительство каждого из пяти судов.

1. Портовый буксир

Сейчас на стапельной участке готовятся к стыковке полукорпуса судна. Активно ведутся работы по монтажу деталей приварного насыщения. Также устанавливаются вкладные судовые сварные цистерны различного назначения, которые предварительно прошли испытания специалистами монтажно-трубопроводного участка. Все детали для насыщения судна поставляет механо-слесарный участок.

2. Портовый буксир

На предстапельной позиции продолжается изготовление двух полукорпусов будущего судна.

3. Несамоходное судно-площадка открытого типа

Последние секции носовой части судна перемещены на стапельную площадку и готовы к установке. После их монтажа прочный корпус судна будет полностью сформирован.

Начаты испытания готовых судовых отсеков на герметичность, а специалисты малярно-изоляционного участка приступили к их покраске.

4. Несамоходное судно-площадка открытого типа

В сборно-секционном цехе подходят к концу работы по изготовлению секций будущего судна. Вскоре начнутся работы по установке их на стапель для формирования прочного корпуса заказ.

5. Несамоходное судно-площадка открытого типа

Также «нибулоновский» верфь уже начала подготовительные работы для строительства третьего несамоходного судна-площадки. В цехе металлообработки ведутся работы по порезке и гибке металла для изготовления корпуса заказа.

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