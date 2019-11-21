УГМК пролонгирует и увеличит многомиллионный кредит

АО “Украинская горно-металлургическая компания” (УГМК, Киев) намерена пролонгировать и увеличить до $22 млн кредит, привлеченный у Twelveblizzard Holdings Limited (Британские Виргинские острова). Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию компании.

Об этом УГМК сообщила в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Данный вопрос значится в проекте решения в рамках повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 6 декабря 2019 года.

“Предоставить согласие генеральному директору на заключение значительной сделки (правочин), предметом которого является имущество рыночной стоимостью, превышающей 25% стоимости активов общества по данным последней годовой финансовой отчетности, и относительно совершения которого есть заинтересованность, а именно — предоставить гендиректору общества согласие на заключение дополнительного соглашения к действующему договору о предоставлении ссуды относительно увеличения суммы договора, между обществом и Twelveblizzard Holdings Limited (Британские Виргинские острова) на общую сумму до $22 млн”, — говорится в проекте решения.

Кроме того, акционеры УГМК на назначенном на 17 декабря собрании акционеров намерены продлить полномочия действующего гендиректора компании Валентина Собчука еще на один год до 31 декабря 2020 года.

Акционеры также намерены 17 декабря подвести итоги работы компании за 2019 год и определиться с основными направлениями деятельности на 2020 год.

Отметим, что в течение 2019 года УГМК значительно сократила свою складскую сеть в Украине.

УГМК создана в 1998 году. Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей и общественных организаций, конечными бенефициарами УГМК являются Сергей Тарута и гражданин Армении Саргис Исраэлян.

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