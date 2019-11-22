Вартис укрупняет металлоцентры в Киевской области

Сетевая металлоторговая компания ООО “Вартис” укрупняет металлоцентры в городе Борисполь (Киевская обл.). Об этом говорится в сообщении компании.
Теперь в этом городе будет действовать только один металлоцентр.
“Уважаемые клиенты и партнеры, обращаем ваше внимание на то, что начиная с 1 декабря 2019 года мы объединяем наши металлоцентры в г.Борисполь”, – говорится в сообщении компании.
Информация о местонахождении площадки есть на сайте Вартис.
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