Какую технику намерена закупать Укрзализныця в 2020 году

В 2020 году АО “Укрзализныця” (УЗ) не намерено закупать региональные дизель-поезда, но планирует покупать грузовые вагоны и локомотивы.

О том, что УЗ не планирует закупать региональные дизель-поезда, сообщил председатель правления “Крюковского вагоностроительного завода” (КВСЗ, Кременчуг) Максим Крамаренко. По его словам, такие расходы не предусмотрены в проекте финансового плана “Укрзализныци” на 2020 года.

Он напомнил, что контрактом, который был заключен между компаниями в 2018 году, предусматривалась закупка 6 дизель-поездов ДПКр-3. В 2020 году УЗ согласилась выкупить только один из них.

“На КВСЗ надеялись, что остальные – еще пять – поставим в 2020 году. Но, как сообщил нам председатель правления ПАО КВСЗ Максим Крамаренко, в проекте финплана УЗ на следующий год приобретение дизель-поездов не предвидится”, – сообщается на сайте КВСЗ, который заказал силовые установки и другие комплектующие для всей партии.

Сейчас на Приднепровской железной дороге проходят испытания первого поезда ДПКр-3, который будет эксплуатироваться “Укрзализныцей” на маршруте Центральный ж/д вокзал Киева – международный аэропорт Борисполь.

Действительно, на прошлой неделе Владислав Криклий, глава Министерства инфраструктуры Украины заявил, что в 2020 году УЗ планирует закупить 26 пассажирских и 2000 – грузовых вагонов.

Также в следующем году планируется заключить договора на поставку 40 тепловозов и 200 электровозов, заниматься локализацией производства тягового состава в Украине.

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