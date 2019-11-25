АМКР упростил условия отгрузки проката с меткомбината

В АрселорМиттал Кривой Рог (АМКР) ввели дополнительную услугу по отгрузке металлопроката с территории меткомбината. Об этом сообщила служба маркетинга и продаж АМКР.

Речь идет об организации отгрузки автомобильным транспортом.

“Рады вам сообщить о незначительном, но важном улучшение в части отгрузки готовой продукции проволочного стана №1. Усилиями команды подразделений АМКР реализована возможность отгрузки готовой продукции автотранспортом – ранее такая опция была недоступна”, – сообщили на предприятии. При этом в АМКР уточнили, что услуга реализована по многочисленным просьбам клиентов.

Внедрение такого решения позволяет быть мобильными и быстро доставлять качественную продукцию потребителю.

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