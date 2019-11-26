Днепровский МК увеличит объемы производства – задули доменную печь

На Днепровском МК (ДМК, Каменское, входит в состав корпорации ИСД) намерены увеличить выплавку чугуна и, следовательно, стали и готовой продукции.

“25 ноября на Днепровском меткомбинате задута доменная печь №9, начался вывод агрегата на технологические параметры”, – сообщили в пресс-центре комбината.

На предприятии напомнили, что с середины сентября комбинат работал одной из трех доменных печей – №1-М.

“В июле-сентябре выполнен капитальный ремонт второго разряда ДП-9, но печь не была задута. Из-за резкого падения спроса на металл и значительное снижение цены на металлопродукцию комбинат был вынужден временно приостановить часть основных производственных мощностей – ДП-9 вывели в резерв”, – говорится в сообщении.

24 ноября в печь загружено сырье. Первые 70 тонн чугуна, выпущенные ДП-9, на ДМК ожидают получить 28 ноября.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи