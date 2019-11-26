Сертифицированная лаборатория: где проверить качество оцинкованного и окрашенного проката

Компания Metipol (торговая марка, под которой работает киевское ООО “Хеви Метал”) создает первую в Украине независимую сертифицированную лабораторию по проверке качества изделий из оцинкованной рулонной стали и стали с полимерным покрытием. Об этом в колонке на GMK.center сообщил Денис Рисухин, директор Metipol.

По словам Рисухина, главной целью создания такой лаборатории является предоставление рынку объективной информации о качестве доступной на рынке продукции. Этот вопрос актуален, так как по оценкам компании 2/3 продукции не соответствует заявленным характеристикам.

“Для обеспечения полной прозрачности функционирования лаборатории и гарантии незаангажированности и объективности исследований Metipol создаст управляющий совет из представителей крупных компаний-профилировщиков. В совет войдут компании-единомышленники, которые разделяют идею создания цивилизованного рынка металлопроката в Украине и правил честной конкуренции”, – говорит то-менеджер.

Уже с 1 января 2020 года у всех желающих будет возможность проверить оцинкованный металл и металл с полимерным покрытием по основным показателям качества. В пакет комплексного исследования оцинкованной стали войдут 7 показателей качества, среди которых толщина проката с цинковым покрытием, количество масла на поверхности проката, масса и толщина цинкового покрытия, испытания на адгезию и быструю деформацию.

“Для получения полного анализа качества оцинкованной стали с полимерным покрытием клиентам будет предложен ряд исследований, в который войдут 12 основных тестов по проверке качества покрытия и стали, массы и толщины цинкового покрытия, а также стойкости к деформации и адгезии”, – сообщает Денис Рисухин.

По результатам тестов клиенты получат официальный сертификат качества, который будет иметь юридическую силу и при необходимости может быть использован при решении споров в суде.

В Metipol отмечают, что все результаты исследований будут строго конфиденциальными и использоваться исключительно для статистических данных.

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