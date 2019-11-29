За три квартала 2019 года производство металлоконструкций в Украине выросло

В январе-сентябре 2019 года производство металлоконструкций в Украине выросло на 6% год к году. Об этом говорится в обзоре Украинского центра стального строительства (УЦСС).

При этом в 3 квартале 2019 года объем видимого производства металлоконструкций составил 36 тыс. тонн (рост на 2,2% или 3 тыс. тонн год к году).

В целом за 9 месяцев объем производства вырос на 6% период к периоду до 101 тыс. тонн. “Судя по текущей загрузке заводов по итогам года, мы также ожидаем рост объемов производства МК”, – говорится в обзоре.

За 9 месяцев 2019 года увеличилась доля предприятий с производственными объемами более 5 тыс. тонн. При этом наблюдается тенденция сокращения общего объема произведенной продукции компаниями с объемами до 2 тыс. тонн. По итогам 9 месяцев 2019 около половины отчитавшихся компаний показали рост объемов производства

В УЦСС уточняют, что внесены изменения в методологию расчета объема производства металлоконструкций: для получения более полной информации по рынку изменен перечень компаний, подлежащих мониторингу, введены поправочные коэффициенты для отдельных представителей рынка. С целью получения более однородных данных пересмотрен перечень товарных кодов, также уменьшено влияние человеческого фактора на результаты расчетов. Данные результаты касаются видимых объемов производства определенной выборки компаний, подлежащей мониторингу со стороны УЦСС.

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