Где Укрзализныця возьмет деньги на покупку пассажирских вагонов в 2020 году

В 2020 году Укрзализныця (УЗ) намерена построить и отремонтировать пассажирские вагоны на 1,1 млрд грн. Но для этого компания хочет повысить тарифы на перевозку пассажиров.

“В случае индексации тарифов на пассажирские перевозки, в 2020 году Укрзализныця существенно обновит парк пассажирских вагонов”, – говорится в сообщении УЗ.

В частности, компания планирует приобрести 26 новых вагонов на общую сумму 600 млн грн и около 500 млн грн потратить на модернизацию еще 40 вагонов.

“Часть средств на финансирование этой инвестиционной программы – около 700 млн грн – компания рассчитывает получить от индексации тарифов на перевозку пассажиров. Индексация тарифов планируется осуществлять поэтапно – по 2% ежемесячно с 1 марта по 31 декабря 2020 во всех категориях вагонов, кроме 1-го класса поездов Интерсити+”, – уточняется в сообщении.

В УЗ напоминают, что последний раз пассажирские тарифы пересматривались осенью 2018 года. С тех пор значительно подорожали запасные части и другая промышленная продукция, необходимая для обеспечения пассажирских перевозок.

Пассажирские перевозки из года в год являются убыточными для компании и финансируются за счет перекрестного субсидирования с доходов от грузовых перевозок. Компания прогнозирует, что в 2020 году убытки от пассажирских перевозок могут достичь 14,3 млрд грн.

За последние четыре года Укрзализныця приобрела 70 новых пассажирских вагонов и еще 200 модернизировала.

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