Производство труб в Украине: итоги 10 месяцев 2019 года

За 10 мес. 2019 года основные трубные предприятия Украины сократили производство труб из черных металлов на 6,5% год к году. Ukrrudprom со ссылкой на агентство “Интерфакс-Украина” сообщил, что в январе-октябре выпущено 880 тыс. тонн, в том числе в октябре – около 70 тыс. тонн трубной продукции.

При этом предприятия, которые входят в состав объединения “Укртрубопром” за 10 мес. 2019 г. сократили производство труб на 7,5% — до 626,4 тыс. тонн, в том числе в октябре выпущено 42,9 тыс. тонн.

Выпуск труб на “Интерпайп-НТЗ” за указанный период снизился на 19,6% — до 193,2 тыс. тонн (в октябре — 11 тыс. тонн), на “Интерпайп НМТЗ” — на 2,9%, до 92,6 тыс. тонн (6,3 тыс. тонн). “Интерпайп Нико Тьюб” сократил производство на 1,9% — до 303,8 тыс. тонн (23,2 тыс. тонн).

Днепропетровский трубный завод (ДТЗ) нарастил выпуск труб на 28,4% — до 17,2 тыс. тонн (в октябре — 0,5 тыс. тонн), “Сентравис” — на 6,7%, до 17,4 тыс. тонн нержавеющих труб (1,7 тыс. тонн).

Завод “Трубосталь” снизил выпуск труб на 8,3% — до 2,2 тыс. тонн труб (0,2 тыс. тонн).

Не входящий в объединение “Укртрубопром” ММК им.Ильича за 10 месяцев нарастил выпуск труб на 4,1% — до 125,3 тыс. тонн (в октябре — 13,594 тыс. тонн), а “Коминмет” снизил на 12,9% — до 124,9 тыс. тонн (13,3 тыс. тонн).

Основные трубные предприятия Украины в 2018 году увеличили производство труб из черных металлов на 5,2% по сравнению с 2017 годом – до 1102,6 тыс. тонн.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о трубном рынке Украины на сайте readmetal.com. Интерпайп – крупнейший в Украине производитель бесшовных и сварных труб

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи