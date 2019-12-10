Антидемпинг против Беларуси и Молдовы: Украина ввела пошлины

Украина закончила антидемпинговое расследование в отношении импорта прутков из углеродистой и других легированных сталей из Беларуси и Молдовы. Принято решение с начала 2020 года сроком на 5 лет ввести антидемпинговые пошлины на эту продукцию. Однако их величина оказалась не такой, чтобы закрыть наш рынок для импорта.

Соответствующее решение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономики опубликовано в газете Урядовий кур’єр.

Для Белорусского металлургического завода (БМЗ, Беларусь) и его торгового представителя «Торговый Дом БМЗ-Балтия» (Литва) установлена нулевая антидемпинговая пошлина. Для других производителей и экспортеров товара происхождением из Беларуси – 31,08%.

Для Молдавского металлургического завода (ММЗ, Приднестровская молдавская республика, экспортирует через территорию Молдовы) размер пошлины составит 13,8%. Для других производителей и экспортеров из Молдовы – 35,37%.

МКМТ начала расследование по инициативе АрселорМиттал Кривой Рог в июле 2018 года, а в мае 2019 года его продлили до 15 месяцев.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи