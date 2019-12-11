Укрзализныця намерена увеличить закупки рельсов в 2020 году

Укрзализныця (УЗ) в 2020 году хочет купить 70,2 тыс тонн рельсов. Об этом сообщает GMK.center.

В декабре 2019 года УЗ завершила тендер на покупку 21,96 тыс. тонн рельсов за 583,06 млн грн. Победителем тендера стал Метинвест-СМЦ, который поставить продукцию, произведенную на меткомбинате Азовсталь (Мариуполь).

Предприятие поставит рельсы типа Р-65 первой категории длиной 25 м с закаленной поверхностью качения из стали К76Ф. Стоимость – 26,5 тыс. грн/тонна.

По условиям тендера, «Метинвест-СМЦ» завершит поставку до конца 2020 года. Стоимость сделки на 13% дешевле, чем ожидаемая цена закупки в 669 млн грн.

В следующем году, по данным GMK.center УЗ намерена увеличить закупки рельсов более чем в 2 раза.

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