Укрзализныця купит 5,5 тыс. ж/д колес

Укразизныця (УЗ) заключила контракты с компанией Интерпайп на поставку более 5,5 тыс. цельнокатаных железнодорожных колес. Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на информацию, опубликованную в системе публичных закупок ПроЗорро.



Филиал Центр обеспечения производства УЗ 6 декабря по результатам тендеров заключил шесть соглашений с ООО «Интерпайп Украина» о закупке колес на общую сумму 199,24 млн грн.

До конца 2020 года Интерпайп поставит 5538 цельнокатаных колес с ультразвуковым контролем диаметром 957 со ступицей 175 мм и 190 мм. Продукция должна быть произведена на АО Интерпайп НТЗ (Днепр) не раньше 2019 года. Стоимость одного колеса – 35 976 грн.

Наші гроші отмечают, что в июле-сентябре 2018 года Интерпайп Украина продавал аналогичные колеса по 19080 грн. Однако следует напомнить, что стоимость колес резко увеличилась после того, как в апреле 2018 года страны Таможенного союза повысили антидемпинговую пошлину на ж/д колеса Интерпайпа с 4,75% до 34,22%.

Вероятно из-за такого роста цен УЗ длительное время не могла завершить тендеры, часть из которых была объявлена еще в мае этого года. В системе ПроЗорро один из потенциальных поставщиков оставил жалобу, в которой просил пересмотреть ожидаемую стоимость закупаемой продукции в сторону повышения.

Тендеры были завершены лишь после того, как страны Таможенного союза по инициативе Беларуси и Казахстана на один год остановили действие пошлин.

Промышленная компания Интерпайп – партнер новостей о железнодорожном машиностроении на сайте readmetal.com. Интерпайп – единственный в Украине и один из крупнейших в мире производителей железнодорожных колес и колесных пар. Продажи железнодорожной продукции осуществляются под брендом KLW.

Приазовье и Донбасс. Туризм и достопримечательности

Путешествия по Украине и другим странам мира. Фоторепортажи и другим странам мира. Фоторепортажи