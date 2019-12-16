Выплавка, стали и чугуна в Украине за 11 мес. 2019 года

За 11 мес. 2019 года выплавка чугуна год к году в Украине незначительно сократилась. А производство стали и проката остались практически на уровне прошлого года. Об этом говорится в отчете ОП Укрметаллургпром по итогам балансового совещания.





По уточненным в ходе балансового совещания в ОП «Укрметаллургпром» данным, в ноябре 2019 г. произведено:

• чугуна – 1,39 млн тонн (87,5% относительно октября 2019 г.);

• стали – 1,33 млн тонн (84,9%);

• проката – 1,24 млн тонн (86,4%).

За 11 месяцев 2019 г. произведено:

• железорудного концентрата – 55,26 млн тонн (104,6% относительно аналогичного периода 2018г);

• агломерата – 28,45 млн тонн (98,2%);

• окатышей – 19,29 млн тонн (98,7%);

• кокса валового (6% вл.) – 9,29 млн тонн (93,8%);

• чугуна – 18,46 млн тонн (98,6%);

• стали – 19,29 млн тонн (100,4%);

• проката – 16,95 млн тонн (100,6%);

• трубной продукции – 0,97 млн тонн (94,7%).

По состоянию на 10 декабря 2019 года, из основных действующих производственных мощностей в эксплуатации находятся: 15 из 21 доменных печей, 8 из 9 мартеновских печей, 10 из 16 конвертеров, 5 из 15 электропечей и 15 из 15 машин непрерывного литья заготовки.

Прогноз на декабрь 2019 года

В декабре 2019 г. ожидается производство чугуна на уровне 1,25 млн тонн, стали – 1,2 млн тонн, проката – 1,1 млн тонн.

Таким образом, 2019 год украинская металлургическая отрасль, по прогнозам, завершит следующим образом:

— чугун – 20 млн тонн;

— сталь – 20,5 млн тонн;

— прокат — 18 млн тонн.

Это – наихудший показатель за весь период существования независимой Украины. Для сравнения, в 2017 г. было выплавлено 21,3 млн тонн стали, в 2018 г. — 21,1 млн тонн.

Обеспечение железорудным сырьем

В ноябре 2019 г. на металлургические предприятия поставлено порядка 1,9 млн тонн железорудного сырья (89% относительно октября 2019 г.).

По импорту в ноябре ЖРС не завозилось.

За 11 месяцев 2019 года на отечественные предприятия поступило порядка 25,0 млн тонн железорудного сырья (93% относительно аналогичного периода 2018 года).

Экспорт ЖРС в ноябре 2019 г. составил порядка 3,34 млн тонн (102% относительно октября 2019 г.), а за 11 месяцев 2019 г. – 36,6 млн тонн (108% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Обеспечение коксующимися углями

В ноябре 2019 г. на коксохимические предприятия поставлено 1,02 млн тонн коксующихся углей (89% относительно октября 2019 г.), из которых:

— украинского происхождения – 0,35 млн тонн (128% относительно октября 2019 г.);

— импортируемых – 0,67 млн тонн (77% относительно октября 2019 г.).

Всего за 11 месяцев 2019 г. на коксохимические предприятия поступило 12,74 млн тонн углей для коксования (95% относительно аналогичного периода 2018 года), из которых:

— украинского происхождения – 3,12 млн тонн (129% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемых – 9,62 млн тонн (88% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Доля импортных углей в общем объеме поставок за 11 месяцев 2019 г. составила 75,5% против 82,0% в аналогичном периоде 2018 г.

Обеспечение коксом

В ноябре 2019 г. на украинские металлургические предприятия поставлено 607 тыс. тонн кокса (сухой вес, 87% относительно октября 2019 г.), из которых все украинского происхождения.

По импорту в ноябре кокс не завозился.

Общий объем кокса, полученного металлургами за 11 месяцев 2019 г., составил 8,20 млн тонн (94% относительно аналогичного периода 2018 года), из которого:

— украинского происхождения – 7,81 млн тонн (93% относительно аналогичного периода 2018 г.);

— импортируемого – 0,39 млн тонн (136% относительно аналогичного периода 2018 г.).

При этом доля импортного кокса в общем объеме поставок за 11 месяцев 2019 г. составила 4,8% против 3,3% в аналогичном периоде 2018 года.

Обеспечение привозным металлоломом

В ноябре 2019 года ломозаготовительными организациями заготовлено 199 тыс. тонн металлолома (78% относительно октября 2019 г.), весь объем поставлен на отечественные металлургические предприятия. На экспорт металлолом не поставлялся.

За 11 месяцев 2019 г. из заготовленных 2834 тыс. тонн металлолома (84,5% относительно аналогичного периода 2018 г.) украинским потребителям в качестве привозного поставлено 2793 тыс. тонн (92% относительно аналогичного периода 2018 г.), экспортировано 41 тыс. тонн (13% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Природный газ и электроэнергия

В ноябре 2019 г. украинскими металлургическими предприятиями потреблено порядка 125 млн куб.м природного газа (96% относительно октября 2019 г.).

Всего за 11 месяцев 2019 г. отечественная металлургия потребила порядка 1,66 млрд куб.м природного газа (99% относительно аналогичного периода 2018 г.).

Потребление электроэнергии металлургическими предприятиями в ноябре 2019 г. составило порядка 800 млн кВт*ч (94% относительно октября 2019 г.), а за 11 месяцев – порядка 10,27 млрд кВт*ч (96% относительно аналогичного периода 2018 г.).

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