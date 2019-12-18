Украина может ограничить импорт крепежа из Китая

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) начала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину стального крепежа из Китая. Об комиссия сообщила в газете Урядовий кур’єр.

МКМТ начала расследование по инициативе Дружковского метизного завода (Донецкая обл.). Это крупнейшее в Украине предприятие по производству железнодорожного и машиностроительного крепежа.

По данным завода, со II полугодия 2016 года по I полугодие 2019 года объем импорта стального крепежа из КНР вырос на 17,4%.

При этом доля китайского импорта относительно потребления и производства стального крепежа в Украине увеличилась на 8,6% и 68,5% соответственно.

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