Арсенал-центр расширил предложение сэндвич-панелей

После модернизации производственной автоматической линии по выпуску сэндвич-панелей, компания Арсенал-центр расширила ассортимент этой продукции. Модернизация была завершена в декабре 2019 года, говорится в сообщении компании.

“Специалистами компании были проведены работы по отладке оборудования и запущен еще один тип профилирования стеновых сэндвич-панелей – тип микроволна” – сообщают в Арсенал-центр.

В компании поясняют, что данный тип профилирования повышает жесткость стального листа и придает облицовке архитектурную выразительность. Панели выпускаются шириной 1190 мм, длиной до 13,6 м, толщиной от 60 до 150 мм с утеплителем из минеральной ваты или пенополистирола.

В Арсенал-Центр уточнили, что модернизация линии также позволила увеличить объемы производства сэндвич-панелей.

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